سلمى رشيد تطلي غرفة مولودها المنتظر وتشرف بنفسها على الاستعدادات لاستقباله – فيديو

لم يمنع الحمل الفنانة سلمى رشيد، من الوقوف بنفسها على آخر الترتيبات لاستقبال مولودها الأول، إذ طلت بنفسها غرفته الخاصة.

وشاركت سلمى رشيد على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس السبت، لحظات قيامها بطلاء الغرفة بنفسها، على الرغم من أنها في فترة متقدمة من الحمل.

وظهرت سلمى في الفيديو، وعلى محياها علامات الفرح، والسعادة كونها تستعد لتصبح أما لأول مرة.

وسبق أن أعلنت رشيد أن جنس مولودها البكر، بعد زواجها، عام 2016، ذكر.