كوتينيو سيعود إلى ليفربول في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فرص رحيل النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، عن برشلونة الإسباني قد تزايدت ومن المتوقع ذلك خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو، لجلب أموال تساعد النادي على إبرام صفقة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والتي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو.

ورفض كوتينيو الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، بسبب تاريخه السابق مع ليفربول، والعلاقة التي تربطه بجماهير الريدز.

وعلى الجانب الآخر، فإن ليفربول لا يرفض إعادة النجم البرازيلي إلى "أنفيلد"، ولكن بشرط أن تكون الصفقة بتكاليف منخفضة، بالنظر إلى أن اللاعب تراجعت قيمته في الأشهر الـ18 الماضية.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في شهر كانون الثاني/يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.