يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم دي ليخت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صجفية، أن يوفنتوس الإيطالي اقترب جدا من إبرام صفقة النجم الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال الميركاتو الصيفي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دي ليخت بات أقرب للانتقال إلى يوفنتوس أكثر من أي وقت مضى، بعدما توصل اليوفي إلى اتفاق نهائي مع أياكس.

وأشار إلى أن يوفنتوس سيدفع للنادي الهولندي 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين عمولة الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت.

وأوضح الموقع أن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا مع اليوفي يبلغ 7.5 مليون يورو، والذي سيصل بالمكافآت إلى 12 مليونًا.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن دي ليخت سيصل تورينو مساء اليوم، أو صباح غدٍ الإثنين على أقصى تقدير، لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقد انتقاله إلى السيدة العجوز.