مصرع عامل فلسطيني بحادث عمل وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل فلسطيني (36 عاما) من منطقة الضفة الغربية مصرعه في حادث عمل بمدينة "ريشون لتسيون" وسط البلاد، بعد انهيار التراب عليه خلال أعمال حفريات، بعد ظهر اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، تمكنت طواقم الإنقاذ من تخليص العامل وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، وتم نقله بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج وسط استمرار عمليات الإنعاش وحالته حرجة.
وأعلت الطواقم الطبية في مستشفى "أساف هروفيه" وفاة العامل، في وقت لاحق، بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
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