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وزارة الاوقاف تعلن عن موعد دخول الحجاج اليمنيين إلى مكة

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أعلن وزير الاوقاف اليوم السبت الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم نحو 24 ألف حاج من كافة محافظات الجمهورية بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وذكر الوزير بأن دخول الحجاج اليمنيين سيتم ابتداء من 18 ذي القعدة، وذلك بعد استكمال الترتيبات الخاصة بهم، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

 

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و أضاف الوزير في تصريح صحفي أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة وتوجيهات كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، حيث تم الإنتهاء من تجهيز المساكن و التغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يحق الكفاءة والتميز ويتطابق مع أعلى المواصفات، بحيث ينعكس ايجابا على راحة الحاج اليمني.

 

وثمن وزير الأوقاف والإرشاد جهود المملكة العربية السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير و قيادة وزارتي الداخلية والحج والعمرة وسفارة خادم الحرمين الشريفين وكل الجهات ذات العلاقة على تسهيل عملية دخول الحجاج اليمنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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