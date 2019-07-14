شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف تعلن عن موعد دخول الحجاج اليمنيين إلى مكة والان مع التفاصيل

أعلن وزير الاوقاف اليوم السبت الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم نحو 24 ألف حاج من كافة محافظات الجمهورية بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وذكر الوزير بأن دخول الحجاج اليمنيين سيتم ابتداء من 18 ذي القعدة، وذلك بعد استكمال الترتيبات الخاصة بهم، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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و أضاف الوزير في تصريح صحفي أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة وتوجيهات كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، حيث تم الإنتهاء من تجهيز المساكن و التغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يحق الكفاءة والتميز ويتطابق مع أعلى المواصفات، بحيث ينعكس ايجابا على راحة الحاج اليمني.

وثمن وزير الأوقاف والإرشاد جهود المملكة العربية السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان و قيادة وزارتي الداخلية والحج والعمرة وسفارة خادم الحرمين الشريفين وكل الجهات ذات العلاقة على تسهيل عملية دخول الحجاج اليمنين.