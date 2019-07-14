شكرا لقرائتكم خبر عن نفاذ المشتقات النفطية الخاصة بتشغيل التيار الكهربائي في حضرموت والان مع التفاصيل

أعلنت شركة النفط في حضرموت عن نفاد مخزون النفط الخاص بتشغيل محطات توليد التيار الكهربائي في المحافظة.

وأكد مدير شركة النفط على أنهم في انتظار أن تبدأ الحكومة بتنفيذ وعودها بتوفير المازوت عبر مصافي عدن.

وقال العكبري، في تصريحات صحفية إنه وفي ظل نفاذ مخزون مادة المازوت، فإن جميع محطات الكهرباء، تعتمدُ في الوقت الراهن فقط على كميات وقود الديزل البالغة ٥٠٠ ألف لتر يوميا، والتي يتم شرائها على حساب فرع الشركة.

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وحذر العكبري أيضا من حدوث أزمة وضعف في الكهرباء، وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومستوى الرطوبة.

وأضاف أن هذه الكميات لا تكفي لتغطية الاحتياج اليومي للكهرباء من الوقود خصوصاً خلال فترة أشهر الصيف، والتي تصل إلى 500 ألف لتر من مادة الديزل، ومثلها من مادة المازوت لتشغيل محطتي باجرش والريان المركزية لإنتاج الطاقة.

وأشار العكبري إلى أن التجار الموردين للمحروقات يُطالبون بسداد مستحقاتهم المُتراكمة منذ سنوات والتي بلغت العام الماضي 80 مليار ريال.