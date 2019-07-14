شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيبال إلى 47 بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين والان مع التفاصيل

إرتفعت حصيلة القتلى في نيبال جراء الفيضانات والانهيارات الارضية في الايام الثلاثة الماضية إلى 47 بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. هطلت الأمطار الموسمية الغزيرة على العديد من المناطق في معظمها جبلية في نيبال منذ يوم الخميس ، غمرت مساحات شاسعة من الأراضي ، وغمرت المياه المنازل ، وتدمير الجسور والطرق في جميع أنحاء البلاد. وقال بيان لوزارة الداخلية أنه تأكد مقتل 47 شخصا وجرح 28 آخرين وهناك 29 شخص فى عداد المفقودين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيبال إلى 47 بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.