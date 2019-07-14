شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار "باري" يتحول لعاصفة استوائية مع وصوله لويزيانا الأمريكية والان مع التفاصيل
ضرب الإعصار "باري" أمس ولاية لويزيانا الأميركية بعدما تراجعت قوته من جديد وتحول إلى عاصفة استوائية.
وذكرت سلطات الإنقاذ في الولاية ان العاصفة باري - التي صنفت لوقت قصير إعصارا من الفئة الأولى - وصلت إلى مدينة إنتراكوستال سيتي في لويزيانا التي تقع على بعد حوالي 265 كيلومتراً غرب نيو أورليانز.
ودعا حاكم لويزيانا جون بل إدواردز السكان في أنحاء الولاية إلى توخي الحذر فيما حثت السلطات الناس على عدم النزول إلى الشوارع وكثفت عمليات الإجلاء وألغت خطوط جوية رحلاتها.
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