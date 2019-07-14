شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفتتح مهمة جديدة في الكويت والان مع التفاصيل

صرحت المفوضة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني"، اليوم الأحد، أن الاتحاد يعزز مشاركته في الشرق الأوسط، حيث فتحت بعثة جديدة في مدينة الكويت.

ويعد المكتب الواقع في أطول ناطحة سحاب في الكويت ثالث مهمة للاتحاد الأوروبي في الخليج بعد الرياض وأبو ظبي.

وقالت موغريني في حفل الافتتاح "هذا يرسل رسالة إلى المنطقة بأسرها ؛ الاتحاد الأوروبي يزيد من وجوده ومشاركته في الشرق الأوسط".

وأضافت "ما يحدث للخليج يهم أوروبا وما يحدث لأوروبا يهم الخليج".

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وقد حضر الاحتفال الذي أقيم في برج الحمراء، والذي يضم أيضًا السفارة الفرنسية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح.

ويأتي الافتتاح الذي تقرر قبل عدة أشهر، وسط أزمة متوترة بين الولايات المتحدة وإيران التي أثرت على الخليج.

وقال موغريني "الكويت هي صوت الحكمة وقوة السلام وهذا ما جعلنا شركاء طبيعيين".

وتتمتع الكويت بعلاقات قوية مع بروكسل وواشنطن، وعلى عكس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن لها علاقات جيدة مع طهران.