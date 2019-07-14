شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يدشن المخيم الثاني للجراحة العامة وجراحة المناظير بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، أنشطة مخيم الألطاف الخيري الثاني للجراحة العامة وجراحة المناظير التي تقيمه مؤسسة الألطاف الطبية الخيرية وبالتعاون مع مستشفى عيديد الخيري بتريم وبإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وأستمع الوكيل خلال التدشين الذي حضره، مدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي من رئيس مؤسسة الألطاف الطبية عبدالله الكاف الى شرح عن المخيم الذي يستمر على مدى خمسة أيام بهدف اجراء أكثر من 100 عملية جراحية في أمراض الأورام السرطانية وأورام الثدي ، وعمليات الغدة الدرقية ، وعمليات وجراحة المستقيم والشرج ، وعمليات استئصال الزائدة الدودية والمرارة بالمنظار ، واصلاح فتاق جدار البطن وتركيب الشبكات .

وأشار وكيل المحافظة الى أهمية مثل هذه المخيمات في تخفيف معاناة المرضى .. داعيا الأطباء والفنيين الى مضاعفة جهود مساهمة منهم في خدمة أهاليهم وإخوانهم من المرضى..مشيدا بجهود مؤسسة الألطاف الطبية الخيرية ودعمها المتواصل للقطاع الصحي.