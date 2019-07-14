الجزائر توقف خلية إرهابية خططت لاستهداف المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف الجيش الجزائري 5 إرهابيين بمحافظة باتنة شرقي البلاد، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المتظاهرين عبر البلاد، باستعمال "عبوات متفجرة".

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أن أسماء الإرهابيين الموقوفين لم تكن مدرجة على لائحة المطلوبين.



وكشفت الوزارة عن أن الإرهابيين الخمسة هم: "ع. وائل، ب. أيمن، م. خالد، م ساعد، م. عبد الرحمان.



ويقود الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة حملة كبيرة لاستهداف معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تشكلت تسعينيات القرن الماضي وتسببت في مقتل ربع مليون جزائري.



ويركز الجيش في مكافحة الإرهاب على "استراتيجية الضربات الاستباقية" التي مكنته من توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مختلف مناطق البلاد.