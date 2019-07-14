الحوثيون يتخلفون عن حضور الاجتماع المشترك لـ "لجنة الحديدة"

تخلف الوفد الممثل لمليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، عن حضور الاجتماع المشترك للجنة إعادة الانتشار والذي كان مقررا عقده على متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، لـ"العين الإخبارية"، إن فريق مليشيا الحوثي تخلف عن حضور الاجتماع الثلاثي المشترك، الذي كان من المتوقع أن يبدأ بعد ظهر اليوم، على متن سفينة Antarctic dream يستأجرها برنامج الغذاء العالمي.

وصل فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت مبكر، الأحد، إلى متن السفينة الراسية في المياه الدولية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة.

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وأوضح بيان للفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز أنه وصل بحرا لعقد الاجتماع في المياه الدولية نظرا لإغلاق مليشيا الحوثي المنافذ بمدينة الحديدة لعرقلة المفاوضات.





وكانت مصادر يمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة كشفت أنها ستجتمع، الأحد، برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رئيس بعثة المراقبين الأميين بعد تجمد الاجتماعات منذ نحو شهرين.

وعلق وفد الحكومة الشرعية اليمنية اجتماعاته في لجنة الحديدة، عقب الإعلان الحوثي ومزاعمه إعادة الانتشار أحادي الجانب، منتصف شهر مايو/أيار الماضي، فيما يعد الاجتماع المشترك الأحد هو الخامس بعد رفض مليشيا الحوثي الحضور لعقده في المناطق المحررة.