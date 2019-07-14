"فتح" تدعو "حماس" لتمكين الحكومة الفلسطينية في غزة

جددت حركة "فتح" ، اليوم الأحد، دعوتها إلى "حماس" بتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.

دعوة حركة "فتح" هذه جاءت في ختام اجتماع مجلسها الاستشاري في مدينة رام الله بلضفة الغربية وفي ذروة جهود مصرية حثيثة بين الطرفين لإنهاء الانقسام المستمر منذ أواسط العام 2007.

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وقال المجلس الاستشاري في بيان ختامي وصلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إنه: "يثمن الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية ، ويحث ويدعو حركة حماس إلى التطبيق السريع لاتفاق 2017".

وأضاف :"كما يدعو المجلس إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات إلى أهلنا في قطاع غزة الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطنين متساوو الحقوق في كل أنحاء الوطن".

وترفض "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة رغم موافقتها على ذلك في اتفاق تم إبرامه بوساطة مصرية في عام 2017.

ويقوم وفد مصري رفيع المستوى بزيارات مكوكية إلى كل من رام الله وغزة في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.