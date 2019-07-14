قتيل و8 إصابات في تفجيرين اثنين بالصومال

قتل شخص وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، الأحد، في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مطعما في مدينة "طوسمريب" وسط الصومال، فيما أصيب 3 آخرون في تفجير آخر شمالي البلاد.



وقال مصدر أمني، لـ"العين الإخبارية"، إن سلطات الأمن أغلقت منطقة الحادث الأول لإجراء تحقيقات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمنى إصابة 3 عناصر من قوات أمن ولاية بونت لاند في تفجير لغم أرضي استهدف سيارتهم العسكرية في ضاحية مدينة بوصاصو شمال شرق الصومال.

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وأضاف المصدر، أن السيارة المستهدفة كانت في طريقها إلى مرتفعات "جلغلا" في ضاحية مدينة بوصاصو، حيث ينتشر في تلك المنطقة الجبلية مقاتلون من حركة الشباب الإرهابية، وموالون لتنظيم داعش الإرهابي.

وقد أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان لها نشر على موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.

وطُردت حركة الشباب من العاصمة مقديشو في 2011 وفقدت السيطرة على معظم معاقلها الأخرى بعد ذلك، كما تم إخراج الحركة من مدينة كيسمايو في 2012. وكان ميناء المدينة مصدرا أساسيا لدخلها من خلال جباية الضرائب وتصدير الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير المشروعة.



لكن حركة الشباب ما زالت تشكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ مسلحيها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة التي تشارك في قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.