"التعاون الإسلامي" تبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الأربعاء

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء المقبل، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في القدس المحتلة.

وسيبحث الاجتماع، المزمع عقده بمقر المنظمة بجدة، الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، بما في ذلك إقدام الاحتلال مؤخرا على فتح نفق ما يسمى بـ"طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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كما سيستعرض مصادرة سلطات الاحتلال العديد من العقارات الفلسطينية في القدس والتهديد بهدم عشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدّسة وتهجير أهلها وتغيير هويتها العربية.

وقد صادقت لجنة إسرائيلية مؤخرا على بناء 216 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو"، المقامة على أراضٍ فلسطينية، جنوبي القدس المحتلة.

ويتزامن هذا التصعيد الاستيطاني مع ارتفاع ملحوظ في قرارات هدم منازل فلسطينية بداعي البناء غير المرخص.

وفي هذا الإطار، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، إن إسرائيل هدمت 122 منزلا في القدس الشرقية منذ بداية 2019، مقارنة بهدم 177 منزلا في المدينة طوال العام الماضي، و142 منزلا في 2017.