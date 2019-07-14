الكويت تشيد بالتعاون الأمني والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بعلاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي والشوط الكبير الذي قطعه الجانبين في الحوار والتعاون بمختلف المجالات والقضايا وفي مقدمتهم الأمن.

وجاءت تصريحات الشيخ صباح خالد الصباح، على هامش مشاركته في افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، الأحد.

وقال إن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت يعتبر تتويجا لمسيرة التعاون الناجحة بين الجانبين، واصفًا الاتحاد بـ"الشريك الأساسي" في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

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وأكد أن وجود بعثة للاتحاد الأوروبي في الكويت سيتيح مجالا أوسع وأرحب في تعزيز التعاون المشترك.

وأوضح أن التعاون الخليجي- الأوروبي قطع أشواطا كثيرة ومهمة خلال الفترة الماضية، والقمة العربية الأوروبية خير دليل على ذلك.

من جانبها، قالت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، "إن افتتاح مقر البعثة في الكويت دليل على مدى قرب الجانبين، ورغبة في تعزيز العلاقات مع الكويت".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والكويت كانا ولا يزالان من بين أقوى المؤيدين للاجئين السوريين في الأردن، ولبنان، والأطفال في اليمن.