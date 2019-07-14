تحديد الأطفال المصابين بالتوحد عبر تطبيق للهواتف الذكية

طور باحثون من جامعة ديوك الأمريكية تطبيقا على الهاتف الذكي، يمكن أن يساعد في الكشف عن مرض التوحد عند الأطفال الصغار.

ولا يهتم الأطفال المصابون بمرض التوحد عادة بالتفاعل الاجتماعي، بل يهتمون أكثر بالأشياء غير الاجتماعية، مثل الألعاب، كما أنهم أقل تعبيرا من الناحية العاطفية، ويبتسمون أقل استجابة للأحداث الاجتماعية الإيجابية.

ويقوم التطبيق -الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة، في تقرير نشرته مجلة وايرد الأمريكية- على استخدام كاميرا "الصور الشخصية" للهاتف لجمع مقاطع فيديو عن ردود فعل الأطفال الصغار أثناء مشاهدة أفلام مصممة لاستنباط سلوكيات خطر التوحد، مثل أنماط الانفعال والانتباه على شاشة الجهاز.

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ويتم إرسال مقاطع فيديو تفاعلات الطفل إلى برنامج يتتبع حركة وجه الطفل ويقيس عواطفه واهتمامه، فعلى سبيل المثال.. استجابة الطفل لفيلم قصير لفقاعات تطفو على الشاشة، يتم تحليل حركات الوجه لتظهر النتيجة بأن هذا الطفل لديه ميل للتوحد أم لا.

ومن خلال تتبع حالة 1700 طفل مصاب بالتوحد، وجد الباحثون أن التطبيق دقيق بنسبة 90% تقريبا.

وعادة ما تجرى دراسات التوحد على عدد من 50 إلى 100 طفل، وما يميز تلك الدراسة الجديدة هو العدد الكبير للأطفال الذين تمت دراستهم.



