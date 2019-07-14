الان تتابع باكستان والهند تعقدان جولة ثانية من مباحثات فتح معبر حدودي جديد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
انعقدت اليوم الجولة الثانية من المباحثات بين باكستان والهند لمناقشة فتح معبر حدودي جديد بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن المباحثات انعقدت بين وفدي البلدين عند نقطة “واجا” الحدودية القريبة من مدينة لاهور، وذلك لمناقشة مسودة اتفاق للتوصل لصيغة نهائية لكيفية فتح معبر “كرتاربور” الحدودي في منطقة ناروال بإقليم البنجاب.
وأضاف أنه تم الاتفاق على 80% من الأمور الفنية المتعلقة بآلية عمل معبر كرتاربور، وسيتم إحراز التقدم فيما بعد حول ما تبقى من الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أوضح في وقت سابق أن فتح معبر “كرتاربور” الحدودي بين باكستان والهند سيساعد في تعزيز النشاط التجاري بين البلدين.
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