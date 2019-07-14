إرتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيبال إلى 47 بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين

إرتفعت حصيلة القتلى في نيبال جراء الفيضانات والانهيارات الارضية في الايام الثلاثة الماضية إلى 47 بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

هطلت الأمطار الموسمية الغزيرة على العديد من المناطق في معظمها جبلية في نيبال منذ يوم الخميس ، غمرت مساحات شاسعة من الأراضي ، وغمرت المياه المنازل ، وتدمير الجسور والطرق في جميع أنحاء البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية أنه تأكد مقتل 47 شخصا وجرح 28 آخرين وهناك 29 شخص فى عداد المفقودين.