السعودية تعلن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة .

وقالت الوزارة، رداً عن سؤال أحد المغردين عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة”.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.