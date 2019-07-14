السعودية تعلن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة .
وقالت الوزارة، رداً عن سؤال أحد المغردين عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة”.
وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
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