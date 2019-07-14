العناد: المملكة السعودية والإمارات هما رأس الحربة في وجه تمدد المشروع الإيراني

قال الدكتور عبدالرحمن العناد، إن التهديدات التي أطلقها حسن نصر الله نيابة عن نظام الملالي تؤكد الخطر الكبير الذي تشكله إيران في المنطقة وتهديداتها المستمرة للأمن الأقليمي ومحاولاتها للتأثير على سلامة الملاحة في الممرات والمضايق المائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الخطر الذي طالما حذرت منه المملكة وعملت على مجابهته من خلال الوقوف في وجه المشروع الإيراني في بعض الدول العربية وبخاصة في اليمن.

وأشار "العناد" في تصريح خاص إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان المحوريتان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون التهديد موجها لهما على اعتبار أن المملكة والإمارات هما رأس الحربة في وجه تمدد المشروع الإيراني.

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إنه لم يعد لدى إيران ووكلائها في المنطقة سوى التهديدات الجوفاء التي تطلقها يمينًا ويسارًا وطالت مختلف دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ما يعكس قساوة أثر العقوبات المفروضة على إيران واستمرار معاناة الشعب الإيراني من تخبطات نظام الملالي الجائر.

وأوضح أنه بعد أن استنفذ المرشد والرئيس الإيراني ووزير خارجيتهم وكل مسؤوليهم مختلف أنواع التهديدات للدول الكبرى ولدول المنطقة تم الإيعاز لوكيلهم في لبنان لتوجيه مزيد من التهديدات في محاولات يائسة لثني الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستمرار في العقوبات المفروضة وكذلك عن عزمها لإنشاء تحالف دولي لحماية الملاحة في المضائق المائية بالمنطقة بالتعاون مع الدول ذات العلاقة التي تستورد المشتقات النفطية والبتروكيماويات من دول الخليج العربي وبعض دول المنطقة مثل المملكة والإمارات اللتين يهمهما كما بقية دول العالم استباب الأمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.