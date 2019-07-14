مصر .. التعليم العالي يعلن معدلات القبول في كليات الطب والهندسة بالجامعات الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019 .

وتنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.

وبحسب القواعد تقبل الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أنه الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.

وذكر موقع اليوم السابع، أن مجلس الجامعات الخاصة قرر خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وشجع المجلس الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.