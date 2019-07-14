مصر.. تعرف على الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة في تنسيق 2019

تسيطر حالة من الترقب على طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة، قبل بدء المرحلة الأولى من تنسيق 2019 ، والتعرف على أماكنهم بين كليات القمة ووضع الحدود الدنيا لكل كلية.
ونوضح لطلاب الثانوية العاملة شعبة علمي رياضة، الحد الأدنى للمرحلة الأولى خلال تنسيق العام الدراسي 2018 / 2019، حيث وصل لـ385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267.
وكان سيد عطا المشرف العام على تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قد صرح بأن المرحلة الأولى من التنسيق ستبدأ خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة واعتمادها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ، والذي من خلاله يتم تسحيل الرغبات برقم الجلوس والرقم السري.
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