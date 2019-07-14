قماطي: حزب الله قوة امنية وسياسية الى جانب الجيش ولن ينجر الى اي مهاترات

إعتبر الوزير محمود قماطي أن "هناك عدوان جديد يشن على لبنان اسمه العدوان الاقتصادي، بعدما فشلوا في العسكر، وبعدما فشلوا في الامن، يريدون ان يشنوا حرباً اقتصادية"، مشيرا الى ان "العقوبات الاميركية الاخيرة هي حرب اقتصادية لدفع المقاومة للاستسلام"، مشددا على ان "حزب الله قوة امنية وسياسية وشعبية الى جانب الجيش، ولن ننجر الى اي مهاترات، بل نريد بناء وطن".
وفي تصريح له دعا قماطي لمعالجة ازمات الوطن بدءً من الكهرباء الى معالجة ازمة النفايات وصولا الى ملف النفط والغاز، وانجاز الموازنة لتحريك العجلة الاقتصادية وكل الامور الحياتية".
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