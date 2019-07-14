عسيران: لاقامة مشاريع تكمل بعضها لنرى جنوبنا ولبناننا في مرتبة رفيعة

اشار النائب ​علي عسيران​ الى ان "التقاعد لا يعني ابدا التوقف عن العمل والانتاج بل يحمل في أصله مضمونا ساميا يتوج بما تقومون به اليوم من عمل فريد وراق، ولفت خلال وضع حجر الاساس لمشروع بناء "بيت المتقاعد " لرابطة المتقاعدين المدنيين في ​النبطية​ باحتفال اقيم في باحة المدرسة المتوسطة الرسمية في ​شوكين​، الى انه على خطى المغفور والدي الرئيس الراحل عادل عسيران الذي احترم جيلكم سوف تجدونني الى جانبكم دوما، داعما كل عمل مفيد من أجل جنوب أفضل، ومن هنا أدعوكم لاقامة مشاريع تكمل بعضها لنرى جنوبنا ولبناننا في مرتبة رفيعة ولقد قال الامام علي " اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا"، هذا هو ​البناء​ وهذه هي ​المقاومة​ .

ولفت النائب عسيران الى ان ​الحياة​ بمثابة اصرار وتأكيد على الجهد والبذل، ومشروعكم هذا هو رؤية حضارية نافذة تبدأ ان شاء الله من شوكين ​الطيبة​ لتعم منطقة النبطية الحبيبة وكافة المناطق اللبنانية.