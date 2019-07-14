جميل السيد: الموسوي تصرّف كأب وهناك مصطادون لكل هفوة للتعكير على المقاومة

اعتبر النائب ​جميل السيد​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، "ان بصرف النظر عن تقييم تصرّف النائب ​نواف الموسوي​، لكنه بالنهاية أب، وما جرى مع إبنته على الأوتوستراد من قبل طليقها وتعريضها للخطر، لا يحتمله أي أب"، مضيفا ان،" أما المصطادون لكل هفوة للتعكير على ​المقاومة​، فهؤلاء لن يحبّوها ولو أنزل لهم سماحة السيّد ​القمر​ بيديه، ولذلك شاهدوا الفيديو، وحِلّوا."

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