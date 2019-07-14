كبارة: للمسارعة بتقديم المساعدة لأصحاب البسطات التي احترقت على جسر نهر ابو علي

دعا النائب محمد كبارة الى "المسارعة بتقديم المساعدة لأصحاب البسطات التي احترقت على جسر نهر ابو علي"، مشددا على ان "مئات العائلات أصيبت بنكبة جراء الكارثة التي حلت بهم".
وطالب كبارة في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بـ"اتخاذ اجراءات سريعة لتأمين حماية اجتماعية سريعة لهذه العائلات".
وناشد رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"إعطاء توجيهاته لتحرك الهيئة العليا للاغاثة لتعويض اصحاب البسطات الخسائر التي أصابتهم".
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