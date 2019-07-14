مصرع "نجمة يوتيوب" في حادثة "فريدة من نوعها"

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وأوضحت السلطات أن الضحية هي إميلي هارتريدج، مشيرة إلى أنها توفيت في مكان الحادث على دوار "كوينز سيركوس" في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا.
ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.
وعبر الآلاف عن حزنهم وتعازيهم وصدمتهم لوفاة هارتريدج عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية.
وكانت هارتريدج تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف مشترك لقناتها على يوتيوب، التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين.
أما في حسابها على إنستغرام، فقد بلغ عدد المشتركين حتى صباح السبت حوالي 44000، حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.
وعلى الرغم من الحادث القاتل الذي وقع بالقرب من منزلها في لندن، فإنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.
وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف لندن "لقد أرسلنا فريقا طبيا وطاقمين للإسعاف وضابط الاستجابة للحوادث في السيارات إلى مكان الحادث"، مضيفة أنه على الرغم من وصول الفريق إلى مكان الحادث بعد أقل من 3 دقائق إلا إن الجهود المكثفة التي بذلها المسعفون لم تثمر، وأعلن عن وفاة هارتريدج في مكان الحادث.
الجدير بالذكر أن سائق دراجة هوائية كان قد قتل في المنطقة نفسها في يوليو 2018 بعد إصابته بشاحنة نفايات.
شاهد أيضًا: ملاحقة مثيرة لغواصة محملة بالمخدرات على السواحل الأمريكية
مقدم من بي بي سي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
مشاهد بعد ضرب مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا
مشاهد بعد تعرض مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا لضربة جوية قالت الحكومة إنها أوقعت عشرات القتلى والجرحىبي بي سي
-
"يعاقبونني كرجل ويتحرشون بي كامرأة"
المتحولون جنسيا في الكويت يعانون من محظورات اجتماعية ودينية أجبرتهم على عدم إعلان ميولهم الجنسية.بي بي سي
-
لماذا العداء بين إيران وأمريكا؟
Advertisements
التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران ليست بالجديدة، فالعداوة قائمة بين الخصمين اللدودين منذ عقود.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ملاحقة مثيرة لغواصة محملة بالمخدرات على السواحل الأمريكية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع "نجمة يوتيوب" في حادثة "فريدة من نوعها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.