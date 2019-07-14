أسماء العشرة الأوئل بالثانوية الأزهرية للقسم العلمي.. الأول من الغربية بمجموع 100%

أحمد أبوعقيل

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

وعقد مؤتمر صحفي حضره الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر نيابة عن الأمام الأكبر، لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت من ألمانيا حيث يجرى فضيلته فحوصات طبية، اتصل بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.

أسماء اوائل الثانوية الأزهرية " علمي"

1- أحمد بكر محمد عبد الباري.. الغربية.. المجموع 650- 100% .

2-مصطفى محمود سعد مخمد شحاتة -كفر الشيخ- المجموع 649- 99.85%.

3- أميرة عبدالحميد رخا عبد الحميد- الدقهلية- المجموع 649- 99.85%.

4-أسماء فتحالله محمد الغريب - الغربية- المحموع 648 -99.69%.

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5-مريم حسن عبدالعزيز على -المنوفية- المحموع 648 -99.69%.

6-شروق السيد محمد مصطفى شعبان- الغربية-المحموع 648 -99.69%.

7- عبدالفتاح أحمد جمعة على قاسم- الغربية - المجموع 647- 99.54%.

8-الشيماء ابراهيم شعبان محمد- المنوفية -المجموع 647- 99.54%.

9-سارة على الدين جلال على- أسيوط -المجموع 647- 99.54%.

10-عبدالعزيز محمد عبدالعزيز يوسف- الدقهلية- 647- 99.54%.