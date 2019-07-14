أسماء العشرة الأوئل بالثانوية الأزهرية للقسم الأدبي.. الأول من الدقهلية بمجموع 99.37%.

أحمد أبوعقيل

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

وعقد مؤتمر صحفي حضره الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر نيابة عن الأمام الأكبر، لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت من ألمانيا حيث يجرى فضيلته فحوصات طبية، اتصل بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.

أسماء اوائل الثانوية الأزهرية " أدبي- علمي"

1- الطالب محمد السيد خليل من محافظة الدقهلية على المركز الأول في الشعبة الأدبية بمجموع 99.37%.

2- الطالبة هبة فتوح حسين على المركز الأول (كفيف) بنسبة 97.62%، كما حصل الطالب أحمد جمال صابر على المركز الأول بالشعبة الإسلامية بمجموع 94.78%.

3- الطالبة رفيد عبدالمنعم خليل عبدالحليم، الشرقية المجموع 646، 97.98% .

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4- أحمد سلامة عبدالموجودعبد المقصود محافظة البحيرة، الموجموع، 615، 97. 62%.

5- أمينة أبوالمجد كمال عبد العزيز، محتفظةالفيوم، الموجموع، 615، 97. 62%.

6- أمال محمد رزق عبد العال جاويش، محافظة كفر الشيخ المجموع 613، 97. 30%.

7- خديجة مخمود محمد احمد ، محافظة القاهرةالمجموع 613، 97. 30%.

8- هاجر محمد أحمد فرجالله ،محافظة القاهرةالمجموع 613، 97. 30%.

9- هالة محمد حسن محمد حسن البلاط، بمحافظ الشرقية، لمجموع 613، 97. 30%.

10- يحي سمير السيد عبد الباقي، محافظة القاهرةالمجموع 613، 97. 30%.