التعليم: بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 17 أغسطس وفتح باب التظلمات الثلاثاء المقبل

أحمد أبوعقيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تبدأ 17 أغسطس المقبل، وسوف يتم إعلان نتيجة الدور الأول فى المدارس على مستوى الجمهوية غدا الاثنين.

وقال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن التظلمات ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل على أن تعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.علنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

وبلغت نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

بينما بغل عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالب/طالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.