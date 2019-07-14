هاشم: الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المعقدة تتطلب تفعيل عمل المؤسسات

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ "أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المعقدة وما يعانيه اللبنانيون من سوء الاحوال الراهنة، تتطلب تفعيل عمل ​المؤسسات الدستورية​ لتأخذ دورها وتتحمل مسؤليتها الوطنية في وضع الحلول الانقاذية والسريعة للازمات والمشكلات بكل مستوياتها،" مشددا على "ان لا يجوز تحت اي ذريعة الاستمرار بتعطيل ​الحكومة​".

هاشم وبعد جولة في قرى ​العرقوب​ ولقائه فعالياتها والاستماع الى مطالبهم وصرخة ابناء هذه القرى من سوء التقديمات الخدماتية والأنمائية وتقاعس الوزارات والأدارات المعنية عن القيام بدورها الوطني ، اكد "ان آن الاوان لتغليب المصلحة الجامعة على حساب المكاسب والارباح السياسية الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة التي تتحكم بأهواء البعض في بعض الاحيان".