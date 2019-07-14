هاشم: الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المعقدة تتطلب تفعيل عمل المؤسسات

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم "أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المعقدة وما يعانيه اللبنانيون من سوء الاحوال الراهنة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لتأخذ دورها وتتحمل مسؤليتها الوطنية في وضع الحلول الانقاذية والسريعة للازمات والمشكلات بكل مستوياتها،" مشددا على "ان لا يجوز تحت اي ذريعة الاستمرار بتعطيل الحكومة".
هاشم وبعد جولة في قرى العرقوب ولقائه فعالياتها والاستماع الى مطالبهم وصرخة ابناء هذه القرى من سوء التقديمات الخدماتية والأنمائية وتقاعس الوزارات والأدارات المعنية عن القيام بدورها الوطني ، اكد "ان آن الاوان لتغليب المصلحة الجامعة على حساب المكاسب والارباح السياسية الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة التي تتحكم بأهواء البعض في بعض الاحيان".
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