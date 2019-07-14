اللجان الشعبية: إجراءات وزير العمل بمثابة حصار على ابناء الشعب الفلسطيني

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان لقاء مشتركا عقد في مقر ​اللجان الشعبية​ لتحالف ​القوى الفلسطينية​ و​القوى الاسلامية​ و​انصار الله​ ولجان الاحياء ولجنة تجار السوق في ​مخيم عين الحلوة​، أعلن "ان الاجراءات التي تم اتخاذها بحق المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في لبنان من قبل ​وزارة العمل​ اللبنانية، لجهة اقفال مؤسسات او طرد عمال، هي بمثابة حصار وتضييق للخناق على ابناء ​الشعب الفلسطيني​، في الوقت الذي يواجه فيه صفقة القرن ومشاريع ​التوطين​ والتهجير الظالمة"، واكد بيان صادر عن المجتمعين ان "سيكون هناك سلسلة من التحركات حتى الغاء هذه الاجراءات، وسيتم تعليق الفعالية التي كانت مقررة غدا التزاما بما سيصدر غدا عن لقاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك المقرر غدا الاثنين." وبعد اللقاء أقيمت وقفة استنكارية رمزية وبدء للفعاليات الاستنكارية.

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