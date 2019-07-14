عبدالساتر بقداس توليه رعاية ابرشية بيروت: اولويتي في خدمتي ستكون الانسان وليس الحجر

اشار راعي ابرشية ​بيروت​ للموارنة ​المطران بولس عبدالساتر​ الى انه لن يفتخر الا بالرب الذي اعطاني كل شيء، ولن اجلس فوق العروش حتى ابقى بقربكم ولن اطالب بالالقاب لاني معكم مسيحي، ول اتمسك بالامتيازات حتى لا احرم حب الله، ودعا كهنة بيروت الى تكريس الوقت للصلاة والتأمل، والى التخلي عن روح ​العالم​ واشيائه والى عدم النسيان اننا شهود ورسل ولسنا موظفين ننتظر ساعة الانصراف.

وخلال قداس توليه مقاليد رعية مطارنية بيروت في ​كاتدرائية مار جرجس​، طالب عبدالساتر كهنة بيروت بالعودة الى مشاعرهم الاولى تجاه الرب، اليوم اطلب منكم ان تكونوا دوما صيادي بشر، ابائي سأكون الاخر الحاضر لكل واحد منكم بلا تمييز، وسأكون السند وقت الضعف والصعوبات، والمصلح عند الخطر، وسأصغي الى همومك وافراحكم.

ولفت الى ان اولويتي في خدمتي ستكون ​الانسان​ وليس الحجر، وتوجه للمسؤولين بالقول "اننا ائتمناكم على ارواحنا، والسلطة هدفها خدمة الناس، ونحن نريد ان نحيا حياة انسانية كريمة، ونحن تعبنا من المماحكاة الاليمة ونحن نريد خطابات تجمع وافعال تبني، نريدكم قادة مسؤولين.