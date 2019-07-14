درويش: لتحقيق شفاف في حريق طرابلس وتدخل جدي لهيئات الإغاثة

اشار النائب ​علي درويش​ إلى أن "اضرارا مرعبة وقعت بعد حريق الجسر مساء أمس في ​طرابلس​ وخسائر مادية هائلة اصابت اصحاب والمحال والبسطات والسيارات المحيطة"، معتبرا ان "المطلوب إجراء تحقيق شفاف وسريع عن أسباب الحادث وتدخل جدي من هيئات الإغاثة لإنقاذ مئات العائلات الطرابلسية الفقيرة في طرابلس التي تؤمن قوت أبنائها من خلال هذا السوق".

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