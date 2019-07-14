أهالي طيردبا يعتصمون ويقطعون الطريق احتجاجا على مكبات النفايات العشوائية

قطع اهالي طيردبا في منطقة صور الطريق العام بين صور و​طير دبا​ وعمدوا على قطع مدخل مكب ​النفايات​ المجاور لبلدتهم بالحجارة وبسلسلة بشرية، احتجاجا على الروائح والانبعاثات ​الغازية​ الكريهة وعلى توسعتها العشوائية.

ورفع المعتصمون شعارات تندد ب​المكبات​ العشوائية المسرطنة، وطالبوا نواب المنطقة و​وزارة البيئة​ بـ "وضع حد لمافيا النفايات حفاظا على حياة الاهالي والاطفال".

وعبر الاهالي عن سخطهم واستنكارهم "لوجود هذه المكبات المدعومة اصحابها من جهات نافذة والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاطفال و​الصحة العامة​". وطالبوا بـ "إيقاف المجزرة البيئية".

واشار الاهالي الى ان " 20 في المئة من الاطفال باتوا يعانون امراضا مزمنة وربو وسرطان، جراء هذه النفايات التي تحتوي ايضا على نفايات طبية".

وحذروا من الاستمرار في اعتصاماتهم حتى تحقيق مطالبهم واقفال المكب. وقد شهد الاعتصام اجراءات أمنية مشددة للقوى الامنية و​الجيش​، وبعد مفاوضات بين الاهالي و​القوى الامنية​ فتحت الطريق بعد اقفالها لساعتين.