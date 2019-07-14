اشار الوزير السابق اشرف ريفي إلى انه "عندما يقوم نائب ومرافقوه بإقتحام مركز ل​قوى الأمن الداخلي​ بقوة السلاح ومحاولة قتل أحد الموجودين فيه، ألا يشكل ذلك مساسا بهيبة ​الدولة​ وأمنها ويستدعي إحالة القضية إلى ​المجلس العدلي​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: ألا يستدعي ما حصل في الدامور إحالة إلى المجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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