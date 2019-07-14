أكد وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني أن "الحريق الذي شب على جسر ​نهر أبو علي​ مؤلم والأضرار الكبيرة التي تكبدها التجار الكادحون من ذوي الدخل المحدود كارثة"، موجها التحية الى "​رجال الإطفاء​ و​الدفاع المدني​ الشجعان الذي اخمدوا الحريق ليلا وعلى أمل في ان تبادر هيئة الاغاثة الى تعويض المتضررين سريعا وان يعود السوق الى سابق حاله في أسرع وقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: الحريق الذي شب على جسر نهر أبو علي مؤلم ونأمل تعويض المتضررين سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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