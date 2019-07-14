اشار النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "​طرابلس​ استيقظت اليوم على كارثة في منطقة جسر ابو علي، ونحمد الله ان الاضرار اقتصرت على الماديات، كما نحيي اندفاع المواطنين الذين سارعوا الى اطفاء ​الحرائق​"، معتبرا ان "المطلوب الآن تحقيق شفاف وعاجل وتعويض الناس عن الاضرار التي لحقت بأرزاقهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: لتحقيق شفاف وعاجل في كارثة جسر ابو علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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