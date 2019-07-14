قوى الحرية والتغيير بالسودان ترفض توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي

أفادت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية" بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.
واشارت المصادر الى إن "الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي".
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