الدفاع الجزائرية: ضبط مجموعة ارهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف المتظاهرين

أعلنت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ عن ضبط مجموعة إرهابية مؤلفة من 5 عناصر كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف المتظاهرين السلميين باستخدام عبوات متفجرة.

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