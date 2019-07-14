باسيل: موضوع رئاسة الجمهورية خارح البحث والوقت ليس للطموحات بل للعمل

أكّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، من بلدة عين إبل خلال جولته في الجنوب، "ان موضوع رئاسة الجمهورية هو خارح البحث وتضييع للوقت، فالوقت اليوم ليس وقتا للطموحات، بل للعمل، فنحن في التيار الوطني الحر، لا ساعة للتخلي لدينا والذي يثير موضوع رئاسة الجمهورية يسعى للتخريب على العهد".
وشدّد باسيل على "ان مجلس النواب امام استحقاق وتحدي الاسبوع المقبل، مشددا على ان المسؤولية تحتاج الى قرارات جريئة وليس شعبوية،" وطمأن الى "ان التيار سيعمل على مساعدتكن لتصمدوا في هذه المنطقة،" خاتما بالتأكيد "ان لقاءاتنا معكم مستمرة ونحن أبوابنا هي بيوتكم، وكل بيت في الجنوب يستقبلنا هو بوابة لنا، ولا نصنّف الابواب، فأصغر بيت يستقبلنا وأفقر عائلة ترحب بنا، تكون بوابتنا الكبيرة الى الجنوب".
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