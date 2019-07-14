نتانياهو توعّد حزب الله بضربة مدمرة إذا ما هاجم إسرائيل

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، توعّده خلال جلسة للحكومة الاسرائيلية الأسبوعية، ​حزب الله​، "بتوجيه ضربة عسكرية مدمرة، إن تجرأ وأخطأ بمهاجمة إسرائيل"، لافتا الى "ان سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​، يتباهى بخططه لشن هجوم على اسرائيل".

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