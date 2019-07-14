شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لنائب: "لن تأخذ الكلمة عنوة.. ومش عايز أخرجك من الجلسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب أسامة شرشر، من محاولة أخذ الكلمة "عنوة" أثناء انعقاد الجلسة العامة.

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وقال "عبد العال" للنائب أسامة شرشر، عندما أراد الكلمة لإلقاء بيان عاجل: "عندما يطلب النائب الكلمة عنوة فعلى رئيس المجلس أن يطرح أمر إخراجه من الجلسة، وأنا مش عايز أوصل لهذا الإجراء، لن أعطيك الكلمة بهذه الطريقة..اتفضل اجلس، فإذا دخلنا فى أعمال الجلسة لا يجوز تقديم بيانات عاجلة"، واستجاب النائب لطلب رئيس المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.