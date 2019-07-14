شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: تعديلات قانون الجمعيات تزيد من تفعيل دورها..وموافقات من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من النواب بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبة آخرين أكثر من 10% من أعضاء المجلس، بشأن المنظمات الأهلية فى ذات الموضوع.

وشهدت الجلسة موافقات لعدد من النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، من بينهم النائب عبد الحميد كمال، الذى أكد أن التعديلات تحمى هذا الوطن من أى مال خارجى أو مال حرام له أجندات خارجية، وأن دعم الجمعيات والمحافظة عليها شئ هام جداً.

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وقال النائب مجدى ملك، إن إجراء تعديلات للمرة الثانية خلال عامين، يؤكد جدية الدولة المصرية وقيادتها السياسية والبرلمان ومدى الحرص الشديد على تفعيل العمل الأهلى، الذى يجعله داعم للعمل الحكومى.