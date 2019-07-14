شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بتحالف الإخوان تفضح "تميم": ديوث ويمتلك جيشا من الذباب الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت آيات عرابى القيادية بتحالف جماعة الإخوان الإرهابية، انتقادها اللاذع لتميم بن حمد الأمير القطرى، واصفة إياه بالـ"الديوث" الذى يبذر أموال شعبه، ويمتلك جيشا من الذباب الإلكترونى.

وانتقدت "عرابى" خلال كلمة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ما وصفته بـ"الذباب الإلكترونى التابع لتميم" مشيرة إلى انها بعدما تنتقد "تميم" تصاب اللجان الإلكترونية التابعة له بحالة من الصدمة.

وأشارت "عرابى" إلى أن تميم بن حمد يدفع أموالا طائلة لمجموعات من الصحفيين والإعلاميين لتلميعه، قائلة: "يجب على هذه الشعوب التي صدقت لقب أطلق (تميم المجد) الذى أطلقه المرتزقة الصحفيون الذين يتلقون رواتبهم من قطر، على ذلك الولد تميم، أن تخجل من نفسها".