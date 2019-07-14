شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: مشروع قانون العمل الأهلى يحقق مطالب المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى يحقق مطالب المجتمع المدنى الأهلى والتى كنا نسمعها فى الداخل والخارج، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف لتحرير العمل الأهلى ويحقق الحرية له من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى العمل الأهلى، مضيفا:" هذا تطور محمود يحمى العمل الأهلى والمبادرات الخيرية ويشجع التطوع للاستفادة من طاقات الشباب".

وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:" لا شك أن المجتمع الأهلى والمدنى يعد شريكا أساسيا للدولة فى التنمية، وأى دولة يتمتع فيها المجتمع المدنى بحريته الكاملة فى الحركة والنشاط والعمل ينعكس على تقدم المجتمع".

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وقال "عبد العال":"يجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلى والمجتمع المصرى يميل إلى فعل الخير وهذا نابع من حضارته على مدار آلاف السنين، موضحا أن مجلس النوب اليوم يناقش مشروع قانون مهم يفتح آفاقا جديدة للمجتمع المدنى ويوسع عليه فى حرية الحركة ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانات بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومى".

وقال "عبد العال" إن:" مشروع القانون يلبى الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع، وقد أدرجت هذا المشروع على جدول أعمال المجلس عندما وجدته محققا للمصلحة العامة وهى الأسمى والأهم والتى يعمل من أجلها البرلمان".