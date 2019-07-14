بدء الجلسة العامة للنواب بالتصديق على المضابط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مشروع قانون بشأن اصدار المحال العامة مقدم من الحكومة ومشروع قانون فى نفس الموضوع بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، مقدم من النائب محمد عطية الفيومى. وذلك فى ضوء التقرير التكميلي الذى أعدته للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. - مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة المقدم من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادى. كما يبدأ المجلس فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومةبإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المنظمات الأهلية، في ذات الموضوع.

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