شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش أوضاع مستشفى الشيخ زايد وتوصى بمراعاة غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة شادية خضير، بشأن الأوضاع فى مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر.

وقالت النائبة شادية خضير، إن الأهالى فى أمس الحاجة لمستشفى الشيخ زايد التى إنشائها تبرعا من الشيخ زايد حاكم دولة الإمارات لأهالى منشية ناصر والدويقة، ونظرا لاستكمال التبرع لاحتياج هذه المنطقة للمستشفى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد صدر قرار وزير الصحة بضمها إلى الأمانة المركزية مما يشكل ضغط مالى واقتصادى على على أهالى المنطقة.

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وطالبت بإعادة النظر فى هذا القرار وأن تتبع المستشفى لمديرية الشئون الصحية فى القاهرة لتكون بأجر رمزى بأجر رمزى يتناسب مع أهالى المنطقة، موضحة قرارات الأمانة المركزية رفعت سعر التذكرة فى المستشفى.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة أن تطبق اللائحة الخاصة بهذه المستشفيات، وأن يتم مراعاة الفقراء والبسطاء وتفعيل العلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس الأمانة المركزية لشئون مستشفيات اليوم الواحد، أنه سيتم تغيير إدارة المستشفى فى أقرب وقت، وشدد على أنه يتم مراعاة البسطاء وغير القادرين وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة.