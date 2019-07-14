بالصور.. الثالث مكرر علمي رياضة: "الفرحة عمت بلدي كلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

عاشت قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ليلة سعيدة، عقب اتصال وزير التربية والتعليم، بأحد أبناء القرية، لابلاغه بنجاحه وحصوله على المركز الثالث المكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

الطالب محمد عزت محمد فرغل، ابن قرية عشما، الحاصل على المركز الثالث مكرر قسم علمي رياضة، أعرب عن فرحته بحصوله على المركز الثالث، وقال لـ"مصراوى": "والدي ووالدتي سر نجاحي وتفوقي وحصولي على هذا المركز المتقدم، أنا أول ما عرفت النتيجة كنت هيغمى عليه من كتر الفرحة، ووالدي كان مبسوط جدًا بمكالمة الوزير، وفرق حاجة ساقعة على الشارع كله".

مضيفًا أن القرية بأكملها منذ معرفة الخبر وهي في حالة سعادة، "محدش كان مصدق اني ممكن اطلع من الأوائل غير والدي ووالدتي".

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وأضاف الثالث مكرر: "كنت عامل لنفسي 5 ساعات يوميًا للمذاكرة، وساعدني والدي موجه العلوم، ووالدتي مدرسة اللغة العربية"، مشيرًا إلى أن حلمه هو دخول كلية هندسة البترول ليرد الجميل لوالديه.

وقال: "تلقيت خبر حصولي على المركز الثالث من كنترول الثانوية العامة بالقاهرة، بعدها هنأني الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

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